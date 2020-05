Luli Fernández reveló el motivo de su salida del programa de Fanitno

Tras la repentina salida de la modelo y conductora del ciclo del canal América Fantino a la tarde, Luli Fernández dio los motivos de su repentina salida en el programa PH: Podemos Hablar. “Fantino a la tarde es un programa que armamos con Jotax y del que fui parte hasta la semana pasada, porque era parte de Incorrectas. Con todo esto que puso de patas al mundo se armó ese proyecto, pero el miércoles me hice a un costado. Fue una hermosa experiencia”.

Y agregó: “Como todo proyecto que se arma así, en tan poco tiempo, se encaró de una manera y estructuralmente se me convocó para un rol, y bueno, después por decisiones de Alejandro, quien comanda el programa, se fueron cambiando los roles de cada uno. Me parece súper válido”.

Luego más filosa con el ciclo conducido por Alejandro Fantino puntualizó: “Pero del mismo modo que Damián Di Pace hacía la parte de economía y también dio un paso al costado, a mí, que quedaba relegada, me quedaba sólo la parte de los tuits y todas estas cosas, que no tiene nada de malo, pero que era distinto de lo que me habían convocado inicialmente para hacer. No era lo que quería hacer ni era para lo que me habían llamado".