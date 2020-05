Etchecopar debutó en nueva radio con un encendido pedido a sus oyentes

Tras su polémica salida de Radio 10, Baby Etchecopar volvió al aire con su nuevo ciclo en Radio Rivadavia . Eduardo Feinmann fue el encargado de recibirlo en el pase entre programa y programa. Tras algunas bromas, los periodistas reflexionaron sobre su arribo a la misma señal.

Etchecopar anima los mediodías de la Radio Rivadavia, de 12 a 14, tras el programa de Feinmann, y antes del envío de Oscar González Oro, que conduce las tardes de 14 a 17.

"No vengo a hacer una radio normal, vengo a poner a Rivadavia en el primer lugar, así que me tienen que ayudar todos, taxistas, colectiveros, la gente. Necesito que hagamos mucho ruido para que todos tengamos una válvula de expresión en donde no sentirnos amenazados", arengó Baby.

Luego enfatizó: "No puede ser que cierta comunicación se maneje por WhatsApp, porque para eso tenemos la palabra. Yo cuento todo, me encanta el reto. Le agradezco a los dueños de la radio el haberme recogido en un momento en que me habían desechado . Le agradezco a mi mujer, a mi familia, a mis suegros y a todos los que me apoyaron. Acá me abrieron las puertas y yo les prometí que iba a poner a Rivadavia en el primer lugar, y no tengo dudas de que lo voy a lograr con la gente que tengo alrededor No entiendo cómo el público no se da cuenta de todas las personas valiosas que hay en esta emisora, no han tomado conciencia aún".

Y remarcó: "Necesito que estén todos con nosotros, que sepan que vamos a ser muy honestos y vamos a trabajar para la gente. Esa es la misión: escuchar más al público y menos a los políticos".