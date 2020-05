La talentosa Tini le da una lección al sobrevaluado Sebasitán Yatra

Mientras se multiplican los rumores de separación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra, incluyendo la irrupción de Danna Paola como tercera en discordia. Lo cierto es que más allá de que ninguno ha blanqueado la ruptura, la cantante argentina compartió un cover del nuevo single de Ricardo Arjona, Hongos, que podría ser interpretado como un mensaje oculto al sobrevaluado Yatra.

Lo cierto es que Tini canta cada vez mejor, mientras el colombiano no es nada sin la parafernalia de marketing que lo rodea. Ella en cambio, puede cantar con look de entrecasa las frases de Arjona, dando cátedra de una calidad y calidez que Yatra jamás logrará. "Buscate un oficio, ya no tengo dueño. Ganas de huir de aquí , se lo que hay que hacer, para largarme de una vez a otro planeta. Ganas de huir de aquí, de no volverte a ver, meter mi vida y mi locura a esta maleta", entona con voz cristalina Tini, demostrando que lo mejor que podría pasarle es estar lo más lejos posible de Sebastián.