Luego del picante cruce, Luli Salazar le mandó un mensaje a Vicky Xipolitakis

El durísimo cruce entre Vicky Xipolitakis y Luciana Salazar sorprendió a todos, siendo tema de debate en las redes sociales y en los programas de televisión. Durante la última edición de "Los ángeles de la mañana", Ángel de Brito contó que había logrado comunicarse con las protagonistas del conflicto y que cada una le dio su versión de los hechos.

Vicky le explicó por qué había decidido criticar a Luli: "Me pasó eso que escribí. Con la salud no. Toda una Argentina unida y luchando por la salud, y leer eso del barbijo de Louis Vuitton, la verdad me salió del corazón”, dijo.

Por su parte, Luciana le reveló al conductor un dato clave: al ver la respuesta de Xipolitakis a su tweet decidió escribirle por privado. El mensaje que le habría enviado fue: "Qué lastima que no sepas entender mi tuit. Lamento haberte defendido de todas tus locuras. Y el 'pelotuda’ está de más". “Le contesté por privado proque te imaginarás que no voy a contestar agresiones injustificadas y menos en este momento”, aclaró Salazar.