Graciela Alfano abre las puertas de su intimidad y muestra su biblioteca erótica

Graciela Alfano vuelve a mostrar la intimidad de su aislamiento social en el marco de una entrevista para el programa Bendita TV. Lo interesante de la charla fue cuando la actriz terminó mostrando su casa y una colección particular de libros.

Graciela no tuvo ningún problema en mostrar su habitación y la literatura erótica con la que se nutre. Es que la modelo tiene el famoso Kama-sutra, entre otros libros de temática erótica. “Bueno, esto es cultura”, afirmó la ex vedette. Además exhibió otros títulos como: Magic of Sex, Masaje holístico.

Durante el móvil, también hizo referencia a la relación especial que tiene con un vecino desde el aislamiento: "Mi perro ladraba en el balcón y yo fui a ver qué pasaba. Estaba ‘enchancletada’ y cuando me asomo había un bomboncito de aquellos. Entré, me peiné, me puse los tacos y empezamos a dialogar. Le pregunté si estaba solo porque claro, sino atrás salía la patrona y me pegaba un sartenazo".