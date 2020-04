¡Sorpresa! Axel Kicillof conducirá un programa

View this post on Instagram

En medio de una situaciu00f3n inesperada como esta puede cesar todo menos el Estado, que tiene que redoblar su compromiso y su presencia con aquellos que mu00e1s lo necesitan. . Por eso, incrementamos la inversiu00f3n para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y presentamos el programa de Incorporaciu00f3n de Docentes y Auxiliares Suplentes.