Confirmado: así quedará el calendario de estrenos de Disney

A partir de la pandemia mundial de coronavirus que afecta al mundo entero, se suspendieron centenares de estrenos cinematográficos. Ahora, Disney prepara su calendario pensando en su futuro más cercano.

Mulan y Black Widow estarán llegando a los cines el 24 de julio y el 6 de noviembre de este año respectivamente. Jungle Cruise y The Eternals pasarán a julio y febrero de 2021.

Por su parte, Shang-Chi lo hará recién en mayo de 2021, Doctor Strange 2 en noviembre y Thor: Love and Thunder en febrero de 2022. La secuela de Black Panther se mantiene para mayo de 2022 y le seguirá Captain Marvel 2 en julio. Hasta ahora, The New Mutants no tiene fecha confirmada.

En el caso particular de Artemis Fowl, que tenía pautado su estreno en cines para mayo de este año, irá directamente a Disney+ para mitad de este año. Indiana Jones 5 tendrá que esperar a julio de 2022.

Finalmente, Free Guy, la nueva película protagonizada por Ryan Reynolds, ya tiene fecha de estreno para diciembre de este año.