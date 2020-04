¡Morimos de amor! Enrique Iglesias publica cómo baila su bebé de dos meses

Hoy el cantante Enrique Iglesias revolucionó las redes sociales con un video de su hija más pequeña “Masha”, quien nació el pasado mes de enero y con poco más de dos meses de nacida ya muestra toda su belleza.

Vestida con un trajecito azul marino y bailando el tema “We Are Young” de Fun; la hija de la ex tenista Anna Kournikova supo enamorar a los millones de seguidores que tiene su papá en Instagram, que además viralizaron el video en las cuentas de varios clubs de fans.

A la bebé le destacan unos preciosos ojos claros parecidos a los de su madre y llenó de ternura a quienes detallaron la manera en la que con sus pequeñas manitas se aferra a los dedos del padre. Una percepción similar a la que se mostró en otra foto donde Enrique salía con sus mellizos.

Esta es la segunda vez que Enrique Iglesias publica un post de la pequeña Masha, el anterior fue justo en el momento del nacimiento, publicado el 30 de enero de 2020.