¡Innegociable! Romeo Santos detalla lo que jamás soportaría de una mujer

View this post on Instagram

ud83eudd7aud83eudd74 | #RomeoSantos #thekingromeosantos #TheKingOfBachata #LPR #TheKingStaysKing #GoldenTour #Goldentour2018 #LPR #Romeistas #RomeoSantosconcert #LocasPorRomeo #UtopiaConcert #Utopia2019