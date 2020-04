Video: un fan sorprendió a Jennifer Aniston y la actriz de Friends lo posteó en Instagram

Jennifer Aniston compartió un ocurrente videoclip de cómo podría haber sido la exitosa comedia programa si la vida de los seis amigos más famosos de Nueva York se hubiera filmado en la actualidad, durante esta crisis sin precedentes que el mundo vive.

En sus historias de Instagram, la super estrella que hoy es protagonista del éxito de Apple TV+ "The Morning Show", publicó un video de una loca versión de la canción icónica de la sitcom más amada de fines de los 90, "I'll Be There For You", originalmente escrita por The Rembrandts.

La versión del tema de “Friends” que un chico hizo parodiando la letra y mezclándola con la situación actual. ¡Jennifer Aniston la compartió en su cuenta de Instagram! pic.twitter.com/STCElycPy0 — MDZ Sociales (@mdz_sociales) April 30, 2020

Esta nueva versión del pegadizo tema ha sido adaptada para los particulares momentos de encierro casero y hastío que se viven hoy, y por ejemplo la línea "Estaré aquí todo el día" ha reemplazado a la que dice "Estaré allí para ti", en la letra original.

De hecho, el cantante bromea diciendo que estará todo el día "buscando en la heladera", mientras se lo puede ver revisando sin rumbo fijo su refrigerador; porque no tiene nada más que hacer.