¡Que mujerón! La prima de Shakira cantando tema de Britney Spears en minifalda

Tendru00e1s MEJOR HUMORud83dude01 La actividad fu00edsica es un remedio natural para el estru00e9s. Durante el ejercicio, tu cerebro produce mu00e1s endorfinas que promueven la CLARIDAD MENTAL y una mayor capacidad de ATENCION. Sentiru00e1s una sensaciu00f3n de logro, te sentiru00e1s REJUVENECIDO y RECARGADOud83dudcaaud83cudffcu263aufe0f! ud83eudd37ud83cudffbu200du2640ufe0fu00bfCu00f3mo puedes aumentar tus niveles de endorfinasu2753 1)Haciendo ejercicio. Esa sensaciu00f3n de logro temprano en la mau00f1ana tambiu00e9n te puede ayudar a tener un DIA mu00e1s SALUDABLE y asu00ed eres mu00e1s consciente de lo que comes durante el du00eda. Hoy mu00e1s que nunca es importante alimentarnos bien para mantener nuestras defensas arriba. El ejercicio tambiu00e9n funciona como una distracciu00f3n de los pensamientos ansiosos. Asu00ed que hacerlo en la mau00f1ana es una excelente manera de comenzar el du00eda con una mente positiva!ud83dudcaf ud83dudc49ud83cudffcSi el ejercicio no es suficiente, acu00e1 hay otras 6 opciones para aumentar tus niveles de endorfinas ud83eudd2a : 2)Comer chocolate oscuroud83cudf6b y chiles ud83cudf36 3)Beber vinoud83cudf77 4)Tener sexoud83dude31 5)Recibir un masajeud83eudd17 6)Meditarud83dude4fud83cudffc 7)Reir ud83eudd23 ud83dudc49ud83cudffcRecuerda, cualquier ejercicio es mejor que ningu00fan ejercicio. Asu00ed que a moverse! ud83dudc83ud83cudffb * Mira el video hasta el final para que veas la explicaciu00f3n completa . ud83euddd0 @underarmourwomen @underarmourlatam