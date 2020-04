Mirá lo que dijo Brancatelli sobre las largas colas de jubilados en los bancos

La desoladora postal de miles de jubilados apiñados frente a las puertas de los bancos para cobrar sus haberes, haciendo filas larguísimas, despertó el repudio en las redes sociales y medios de comunicación.

Recordemos que mientras gran parte del país cumple con la normativa de aislamiento social preventivo y obligatorio, estas colas de cuadras constituyeron una clara contradicción de lo que ha decretado el Gobierno, y para colmo quienes han estado expuestos son el grupo de adultos mayores, que están en la línea de máximo riesgo por la pandemia de coronavirus.

Diego Brancatelli emitió su opinión sobre el polémico tema, y sin filtro lanzó a través de su cuenta de Twitter: “¿Cuantos estaban esperando esto, no? ¿¿¿¿Contentos???? Porque lo de hoy no puede volver a repetirse y estuvo mal. Si. Pero cuantos colegas y políticos agazapados esperando el primer error. No les demos de comer. Estamos a tiempo”.