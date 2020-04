Fuerte cruce: Jorge Rial trató a Julieta Kemble de "inútil" y "vaga"

Jorge Rial está conduciendo Intrusos desde su casa, dado que por su situación de salud se encuentra en el grupo de riesgo en la pandemia de coronavirus..

En el programa de este jueves, la expanelista de de Incorrectas Julieta Kemble, notó que detrás de Rial, en su casa, había de un cuadro del padre de ella, quien fue artista plástico. Sin filtro Julieta lanzó: "Este señor haciendo el programa desde su casa con una obra de Kemble en la pared que le vendí a Jorge Lanata.... Dios mío".

Rial respondió con artillería pesada: “Y sí. Las obras se venden para que puedan vivir los inútiles y vagos de los hijos. Tu caso, por ejemplo”.

Kemble no se quedó callada y redobló la apuesta: "Este señor me tiene bloqueada. Gracias a mi inutilidad podés comprarla en todo caso. Un beso grande. Como se ve lo ignorante que sos en el tema, sino no dirías eso. Besito".

Más allá del cruce, en lo que sí coincidieron Rial y Kemble en esta jornada, fue en el enojo por las larguísimas colas que hiceron miles de jubilados para cobrar sus haberes. El conductor inicialmente repudió: "No solo se mueren, a los abuelos los humillamos en colas interminables para cobrar su miseria mensual. La puta madre", aunque más tarde celebró que los bancos también se abran este sábado y domingo.

Mientras que Kemble fue contundente con dos tuits: "De esto viene el pico de la curva que tanto esperaban" y "Qué horror, que imágenes que uno no quería ver, no querría que sucedan".

