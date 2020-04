¡No tenía nada! Rita Ora vistió una blusa que mostró de más

En redes sociales la cantante británica Rita Ora es súper famosa ya que cuenta con millones de seguidores de todas partes del mundo que están pendientes de todo lo que publica.

En Instagram una de sus redes sociales donde más interactúa la intérprete de "R.I.P." tiene más de 16 millones de fanáticos que no paran de darle likes a todo lo que la morena comparte.

En esta oportunidad la bellísima cantante compartió en su perfil de la mencionada red social una foto donde se la ve con una blusa blanca que resalta que debajo de ella no lleva nada puesto por lo que sus atributos frontales se llevan todas las miradas.

Por su parte la publicación en el feed de modelo cuenta con más de medio millón de ¡Me Gusta! y más de dos mil comentarios que no paran de elogiar la figura que tiene la cantante a sus 29 años de edad.

En cuanto a la música actualmente Rita Ora está triunfando con su canción "How to be lonely" que en YouTube cuenta con más de 4 millones de reproducciones.