Nicole Neumann respondió con munición pesada al ataque de Susana Giménez

Este lunes, Susana Giménez tildó de "estúpida" a Nicole Neumann, quien la había cuestionado por abandonar un perrito que compró en un criadero. En una charla con Intrusos la diva de los teléfonos hizo algunas aclaraciones y demostró toda su bronca por los que hablaron mal de ella.

"Nicole es otra estúpida, ella sabe que yo soy fanática de los perros como ella. Ella repite lo que le dicen, le piden que me mate y ella siguen sin preguntar, no sabe de televisión ni de nada. Yo en mi programa siempre pregunto, pido que chequeen si es verdad, no me gusta hablar mal de la gente porque si", dijo comentó en charla con Jorge Rial.

Además aclaró por qué tuvo que acudir a un criadero para adquirir su mascota. "¿Y dónde quieren que la compre, en una farmacia? Yo tengo esa raza de perros porque me gusta, también tengo perros que adopté. Voy a tener el perro que me de la gana, en mi barrio no hay perros de la calle. Que Nicole se meta en su vida y con sus perros, si ella quiere adoptar 200 perros vagabundos que lo haga", disparó Susana.

Rápidamente, llegó el descargo de la modelo: "La cuarentena pone agresiva a la gente, de algunos saca lo peor. Es entendible, están todos muy susceptibles, por eso hay que trabajar mucho en el interior", expresó y finalizó con un mensaje polémico: "Tendrá algo viejo en mi contra guardado".