Susana Giménez, recargada: trató de estúpida a Nicole y defendió a Michael Bublé

Susana Giménez volvió a dar la nota. La diva tomó la decisión de seguir dando su punto de vista sobre la polémica desatada la semana pasada con respecto a Rita, la perra vizsla que devolvió a un criadero 11 días después comprarla.

La conductora ya había aclarado, en dialogo con el sitio Teleshow, que la idea era que la eduquen un poco. "La mandé a que la eduquen. Cuando vuelva la voy a llevar a Punta del Este para que esté con su hermanitos, mis otros perros", había argumentado.

Sin embargo, hubo quienes la repudiaron por "haber devuelto" a su mascota. Una de ellas fue Nicole Neumann. "¡Otra estúpida!", dijo la conductora este lunes en charla con Intrusos cuando se enteró de que la modelo la había criticado. "No somos amigas, pero sabe que soy fanática de los perros como ella", agregó. "Es lo que le dicen. Viene un tipo y le dice ‘Che, Susana regaló a un perro. Decilo vos hoy. Matala’".

"A mí no me gusta hablar mal de la gente al cuete", explicó, y continuó: "Estoy harta de que la gente sea tan estúpida y pueda creer que yo puedo devolver un perro. Me gustan más los perros que muchas personas".

Por último, Susana defendió a Michael Bublé de las acusaciones de violencia de género que surgieron a raíz de las actitudes bruscas que tuvo el cantante canadiense con su mujer, Luisana Lopilato, durante los vivos de Instagram.

"Me pareció una locura lo que se dijo. Yo estuve en su casa. Michael es un amor. Jamás podría pasar eso con ese hombre. Es lo más bueno. Está muerto por ella, es un padre maravilloso, es un sol. Además, ella tiene muchísimo carácter y no soportaría eso", consideró.