Florencia Peña atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida

Te vi pelear con tanta fuerza, te vi luchar con el cuerpo y con el alma contra una enfermedad que siempre te llevo la delantera, pero que te puso a prueba cada du00eda. La vi a mami firme con su amor indestructible tomarte de la mano y acompau00f1arte como una guerrera. Los vi juntos, siempre juntos avanzar a ciegas , pero con la certeza de que queru00edas vivir. Te dieron 3 meses, y fueron 2 au00f1os. Nunca supe cuanto doleru00eda perderte hasta hoy. Duele, mucho duele, pero estoy tan llena de vos, tan llena de tus risas y tu locura, de tu amor incondicional. Me cuidaste siempre. Te alegrabas con mis logros y sufru00edas mis cau00eddas, pero siempre me abrazaste. Siempre estuviste ahu00ed para mi y para todxs. Te voy a extrau00f1ar, muchu00edsimo, pero se que vivis en mi x que llevo tu sangre y tu fuerza. Quu00e9date tranquilo que a mamu00e1 la vamos a cuidar siempre. Tan lindos eran juntos, 47 au00f1os compartiendo las aventuras mu00e1s lindas. Disfrutaron la vida y se que fueron muy felices juntos. Fuiste un tipo duro pero fru00e1gil. Nos hacu00edas reu00edr. Eras gracioso negrito, como dice mi hermana. Gracias eternas x tu amor. Te la bancaste como nadie, pero tu cuerpito ya estaba muy cansado. Volu00e1 viejo, volu00e1, hacia el lugar que mu00e1s te guste, sin dolor. Mamu00e1 va estar bien. Ella es una leona, y de u00e9sta tambiu00e9n va a salir. Te amo para siempre. Ahora descansa en paz ud83dude4fu2764ufe0f 1945/ 2020. Nos veremos otra vez. Tus hijas, tu mujer, tus nietos y tus amigos.