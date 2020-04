¡No será mucho! Un jugador de River tendrá su propia serie en Netflix

Juanfer Quintero y Tino Asprilla fueron los protagonistas de una charla a través de un vivo de Instagram, donde entre otras cosas el volante de River Plate reveló que Netflix prepara una serie sobre su vida.

El jugador del Millonario no revelo más detalles, salvo que se incluirán alguno de sus grandes goles marcados en su carrera deportiva. "Va a salir mi serie dentro de poco, la estamos haciendo, va por buen camino... salen varios goles que he hecho, así, por debajo de la barrera", manifestó Juanfer.

Noticias Relacionadas Un jugador de River fue comparado con Cristiano y Neymar

Además de su serie, Quintero le comentó que en este momento se encuentra muy cómodo en River, "estoy en el equipo en el que siempre quise estar". A lo que Asprilla le recordó cuando lo invitó a la fallida final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental en 2018 y le añadió: "Me acuerdo cuando me invitaste a la final y estuve tres horas sentado ahí en el Monumental y no se jugó. Me tendrías que haber invitado a verlo en Madrid".