La Casa de Papel: “Río” revela el trastorno que padeció hace años

Luego del éxito de las series "La Casa de Papel" y “Élite”, el nombre del actor Miguel Herrán se consolidó como una de las mayores promesa juveniles del momento y además uno de los mayores Influencers en las redes sociales.

Con solo 23 años, el actor que encarna a "Río" en La Casa de Papel ya mantiene una comunidad de 13 millones de seguidores en Instagram y además todo parece irle bien en el amor junto a su novia Sandra Escacena.

A post shared by Miguel Herru00e1n (@miguel.g.herran) on Apr 17, 2020 at 5:34am PDT

View this post on Instagram

Pero no todo ha sido color de rosa para este actor que también es famoso por su físico. De hecho, recientemente en una entrevista, Herrán reveló que durante su adolescencia sufrió de un trastorno muy grave con respecto a su afección a los ejercicios.

A post shared by Miguel Herru00e1n (@miguel.g.herran) on Mar 21, 2020 at 1:14pm PDT

View this post on Instagram

Sí, se trata de la vigorexia. En una entrevista la revista Men's Health España, el joven afirmó que en el marco de su adicción al deporte hubo un momento en el que se obsesionó con la forma de su cuerpo y no paraba de trabajar en pro a tener un muchos músculos.

"He sido un obseso, he tenido vigorexia, me veía delgado pesando 80 kilos. Ahora, con 67, me veo perfecto. Sé que no tengo una tableta espectacular, que mis bíceps están acortados o que mis dorsales son irregulares, pero me gusta lo que veo"