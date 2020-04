¡Pura belleza! La ex de Marc Anthony se puso una falda de Jean y ¡se le abrió!

View this post on Instagram

@aloyoga tiene las combinaciones mu00e1s hermosas y cu00f3modas para hacer ejercicios... Pero definitivamente tambiu00e9n para el uso diario ud83dudc4cud83cudffc Me gusta mucho estar en ropa deportiva ud83dudcaaud83cudffcud83dude1c Les gusta este look? Es de la nueva colecciu00f3n Quien mu00e1s asu00ed? Espero estu00e9n con mucha tranquilidad y alegru00eda disfrutando sus casitas y familia ud83dudc95 Nos queda poco u270cud83cudffcufe0fa trabajar duro por nuestros sueu00f1os cuando esto termine. Feliz semana para todos!!!!!! ud83eudd0d #stayathome #aloyoga