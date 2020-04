Natalie Weber fulminó a Jorge Rial después de que él la tildara de "macabra"

Jorge Rial y sus panelistas de Intrusos criticaron duramente a Natalie Weber por comprar una muñeca hiperrealista idéntica a su hija cuando era bebé. La modelo había explicado que encargó el juguete especialmente para que su hija se viera a ella misma y a la vez, pudiera también jugar.

Rial calificó el obsequio de “macabro” y con sarcasmo se dirigió al esposo de Weber, el jugador Mauro Zárate: "Es feo de verdad, lo digo con todo respeto. Está mal esto, digámoslo. Zárate, andate de ahí. Rompé la cuarentena. Es mejor estar en cana".

La filosa respuesta de Weber no tardó en llegar: “No me importa lo que diga la gente. Mi hija colecciona bebés y es el cuarto 'bebé reborn' que tiene. Nadie toma al muñeco como un bebé real, sino que la foto fue para que se viera el excelente trabajo que hizo Ana. Lo ven desde otro lado, pero no es mambo mío”, comentó en diálogo con el portal Ciudad.

Con respecto a la opinión de su marido sobre el regalo, aclaró: “¡No hay más réplicas! Es una sola y a Mauro le encantó la idea. Es un muñeco que se trata como muñeco. Entiendo a quien no lo entienda así, pero no es más que un muñeco con las facciones de Mía de bebé para que ella juegue como juega con cualquier otro bebé".