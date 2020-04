La declaración de Sol Pérez que sorprendió a todos: "Soy cero..."

Sol Pérez viene de debutar como conductora en un noticiero y este viernes estuvo como invitada en "El precio justo". Allí contó detalles de la convivencia con su novio Guido Mazzoni. Con respecto a su intimidad, la modelo sorprendió al confesar que es cero apasionada y agregó: "Guido me amenaza con salir a contar que en realidad no soy lo que la gente cree, él quiere todos los días, a cada segundo".

Y agregó: "A nosotros nos gusta dormir separados, en la misma cama, pero yo en una punta y él en la otra; miramos películas haciendo cucharita, pero para descansar no, como mucho, le agarro la mano".

Además, Sol definió a su novio como "un nene chiquito, no sabe cocinar, no lavaba un plato, no sabía prender el horno ni el microondas,Tiene mucha energía para gastar, es aniñado".

Con respecto a los planes de matrimonio, la rubia fue categórica: "Guido le escapa al casamiento; tiene fobia".