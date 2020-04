¡Tiembla Tini! Mira el video de Sebastián Yatra con la preciosa Yanet Garcia

View this post on Instagram

u201cQue la tierra se una a la planta de tu pie y te mantenga firme, que sostenga tu cuerpo cuando este pierda el equilibrio. Que el viento refresque tu ou00eddo y te du00e9 a toda hora la respuesta que cure todo aquello que tu angustia invente. Que el fuego alimente tu mirada y purifique los alimentos que nutriru00e1n tu alma. Que la lluvia sea tu aliada, que te entregue sus caricias, que limpie tu mente y alma de todo aquello que no le perteneceu0026#34;... Bendiciu00f3n nu00e1huatl ud83dude4cud83cudffbu2764ufe0fud83cudf3fud83cudf0eud83dudcab #earth #earthday #diadelatierra