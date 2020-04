¿Quería pasar desapercibido? Maluma y el disfraz con el que nadie lo reconoció

El cantante colombiano Maluma ha sorprendido a sus millones de fans con un disfraz que hizo difícil que lo reconocieran y que además ha causado mucho impacto.

Tras sólo unas semanas de haberse hecho un arriesgado cambio de look y de haberse rapado por completo, el intérprete de “No se me quita“ llevó el punto de la innovación a otro nivel.

Se trata del nuevo videoclip del artista "ADMV", en el que Maluma se convirtió en un anciano de aproximadamente 80 años que recordaba toda su vida para llegar a la conclusión de que lo más importante es el amor y compartir con tus seres queridos.

El videoclip obviamente causó impacto entre los seguidores que aplaudieron el enorme trabajo de maquillaje que se logró, el cual según el mismo Maluma tardó aproximadamente cinco horas de realización.

El cantante indicó que la el objetivo fue cumplido y que se sintió muy satisfecho con el trabajo del mismo modo, fanáticos comentaron que el videoclip está increíble.