Polémica por los tremendos cambios físicos de Luciana Salazar y Jimena Barón

Telefe decidió pasar el primer capítulo de "Los Roldán", en el marco de la celebración del 30 aniversario de la emisora.

La tira familiar fue un gran éxito en 2004 , y en esta oportunidad las redes estallaron al ver a Jimena Barón y a Luciana Salazar.tan distintas a su apariencia actual.

"¿Luciana qué te pasó en la cara?", "Antes de fabricarse a sí misma", "Tiene alto contenido plástico corporal", fueron algunos de los comentarios sin piedad para Sazalar.

Mientras que Barón también fue muy criticada: "Lo mal hecho que tiene el botox Jimena me estresa", "No me recupero del shock después de ver como era", "Qué cambiada está".