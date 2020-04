Lizy Tagliani confesó la intensa propuesta que le hizo su novio

Lizy Tagliani anunció que se casará con Leo Alturria, el jugador de rugby y encargado de edificio con el que está en pareja desde el año pasado.

“Vayan al Instagram de @leoalturria. Estoy en shock, no les puedo ni contar. A pesar de que me da vergüenza, nunca pensé que viviría una historia tan linda de amor. SI QUIERO”, escribió la conductora de El Precio Justo en esa misma red social.

Tal como indicó la artista, en la cuenta de su pareja se puede observar la misma fotografía con los dos vestidos de gala y una romántica pregunta dedicada a ella: “¿Te imaginás esa foto de blanco, mi amor?”.

De esta manera, en los próximos meses la pareja pasará por el registro civil. Con respecto a la celebración con una fiesta, Tagliani comentó hace unos días: “Si nos casamos, ¿qué haríamos si planeamos la fiesta? Igual no creo que me case. Soy medio pudorosa para eso, me da vergüenza. No me gusta que estén todos ahí aplaudiéndome gritando 'que la bese que la bese, que la bese'”.