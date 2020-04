¡No pierde el tiempo! La sorpresa de Shakira para sus fans

Mientras algunos músicos se han dedicado a componer o a participar de eventos benéficos como One World: Together at Home, Shakira instalada obligatoriamente en su casa de Barcelona y sin poder hacer giras ni presentaciones, se dedicó a tareas domésticas y el cuidado de sus hijos, pero también destinó un tiempo para dedicarse a estudiar filosofía antigua.

“Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. ¡Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania (@Penn) por la 'diversión’ de estas 4 semanas!”, dijo la popular cantante.