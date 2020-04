¡Despampanante! Con esta foto, Ayelen Paleo presentó a su nuevo novio

View this post on Instagram

La verdad soy una persona que vive el du00eda a du00eda, y hoy estamos pasando esta cuarentena juntos, me siento orgullosa y afortunada de tener personas como vos a mi lado ! ud83dude01Nose ni que somos y cu00f3mo sigue la cosa y la verdad ni nos preocupamos por eso ud83eudd37u200du2640ufe0f Quedan pocas personas con buen corazu00f3n asu00ed que a cuidarlas !! ud83eudd1fud83dudcab gracias por todo lo quu00e9 haces por mi u2764ufe0f Cursileru00eda al mango, obvio soy asu00ed y me gusta. Siempre les cuento todo y esto es parte de mi vida hoy ! Los mejores deseos a todos, porque todo vuelve en esta vida ud83dude01ud83dudcab Pd: vieron que lindo es ? ud83eudd24 ud83eudd2a Besos ud83dude18