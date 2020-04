¡No lo supera! Mike Tyson volvió a hablar del engaño de su mujer con Brad Pitt

En 1988 Mike Tyson se casó con Robin Givens. La actriz le fue infiel con Brad Pitt en 1989, por lo que la pareja se divorció al año siguiente de contraer matrimonio.

El morocho ya contó esta historia en su autobiografía llamada “Undisputed Truth” en 2013. Antes de publicar su libro, no había comentado de la infidelidad y había dicho que la falta de amor de su esposa y el interés en su dinero había sido la causa de la separación.

El lamentable hecho sucedió en su propia casa. Según su relato, él había salido y volvió a su vivienda para tener un encuentro sorpresa con su esposa.

Pero la sorpresa se la llevó Mike Tyson al ver a su reciente mujer con Brad Pitt. El actor parecía estar ebrio y su excusa fue que estaba practicando un libreto con Robin Givens. Le pidió por favor al boxeador que no lo golpee en su rostro.

“No fue la mejor manera pero ahí lo conocí. Y la verdad es que me pareció un tipo muy amigable. No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, confesó Tyson.