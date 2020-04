¡Mami celosa! Mira el poema que escribió el hijo de Shakira a Piqué

La familia conformada entre la cantante colombiana Shakira y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué es de la más tradicionales y tiernas del mundo del espectáculo. Pese a su gran fama tratan de criar a sus hijos de la manera más clásica. En las últimas horas el hijo mayor de la pareja, Milan, escribió una carta dedicada a su padre y llenó de ternura a los fans.

Definitivamente el contexto mundial ha permitido pasar más tiempo en familia, esto es fundamental en la consolidación de las familias, ya que permite pasar más tiempo de calidad y conocerse mejor entre sí. Así fue el caso de Milan Piqué Mebarak que al pasar mayor tiempo con sus padres se encuentra muy feliz y no dudo en agarrar lápiz y papel y dejarlo plasmado en una tierna carta.

“Amo a mi encantador padre. Él siempre me hace feliz. ÉL es el mejor amigo que he tenido, nunca me pone triste” fueron las palabras con las que inicio la carta el pequeño integrante del clan Shakira-Piqué.

“Él juega todos los deportes conmigo y le gusta ir en moto acuática. A los dos nos gusta trepar a los árboles y huir de las abejas. Inventamos muchas cosas y jugamos al ajedrez como reyes. Nos gusta saltar a los brazos y luego nos gusta abrazarnos. Nos gusta montar en bicicleta y hacer caminatas. Amo a mi padre encantador que siempre me hace feliz.” finalizó la bella epistolar, la cual fue publicada por Gerard a través de su Instagram.

¿Shakira se habrá puesto celosa ante tamaña muestra de amor de su hijo mayor?