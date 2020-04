La inesperada confesión íntima de Marcela Tinayre

Marcela Tinayre dialogó con Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio sobre diferentes aspectos de su vida en cuarentena y cómo sigue adelante vía Skype con su programa Las Rubias.

Inesperadamente, la hija de Mirtha Legrand se abrió a hablar sobre su presentes sentimental y confesó:: "Espero un compañero de vida. He sido muy amada y he amado mucho. En los años de vida que me quedan, quiero encontrar un compañero, no un amor porque ya lo tuve”.

En febrero de este año, Tinayre dio detalles de la complicada situación familiar que atraviesan por el cuadro de salud de su ex pareja y Marcos Gastaldi, quien padece Parkinson. "Mi marido tiene una enfermedad de Parkinson terrible, y a pesar de que estoy divorciada de él, lo cuido porque es un hombre que me ha dado mucho. Es el papá de Rocco. Ha compartido muchísimo en mi vida y en San Valentín siempre recibía flores de él. Lo extraño y lo cuido mucho”, había comentado Tinayre.