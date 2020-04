La drástica decisión que tomó Lizy Tagliani en esta cuarentena

Lizy Tagliani tomó una situación determinante y decidió no continuar con su peluquería. La conductora abrió en 2003 el local en Barrio Norte de la Ciudad de Buenos Aires y luego se mudó a Recoleta en 2007. Por el costo del pago del alquiler, Lizy tomó la triste decisión de cerrar su negocio de manera definitiva.

"En mi peluquería no hay empleados, porque cuando me hice conocida le regalé el 50 por ciento a los chicos que trabajaban ahí. La verdad que nos va bien, es una peluquería muy pequeña por lo cual no deja ganancia como para tener un colchón guardado en el banco, ni ahorros ni mucho menos. Vivimos al día, vivimos bien, no debemos absolutamente nada", indicó Lizy en " Confrontados".

Y agregó: "Todo esto hizo que tuviéramos que replantear la situación, justo el contrato vence en mayo y la verdad que el dueño del local necesita dinero, porque él dice que lo necesita para su mamá y está en todo su derecho. Por lo cual no puede respetar los tiempos que dice el Gobierno de esperar para que uno pague el alquiler, ni los 180 días ni nada".

Al finalizar, Tagliani casi quebró en llanto: "Él quiere del 1 al 10 como corresponde. El alquiler por ahora lo estoy pagando de mi sueldo de la televisión y cuando termine el contrato no vamos seguir con la peluquería. La idea es que cada uno de los chicos haga domicilio para juntar plata".