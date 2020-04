¡Nada la detiene! Noelia se la jugó con un súper escote en Instagram

View this post on Instagram

Mi Vision ante esta crisis. En estos momentos donde la confusion, el dolor y el reordenamiento de nuestras vidas, ha sacudido las bases mas elementales de nuestra normalidad, es necesario no perder el tiempo y replantear nuestras prioridades, todo lo anterior es la primera motivacion que me ha hecho ejecutar una nueva vision para esto que parece un incierto futuro, si lo veo desde la misma posicion antes de esta Crisis. Debo de ver esto como el cambio de carril obligatorio donde el destino es el mismo, pero el viaje sera difefente. Ajustarse a la nueva realidad sera dificil, y a momentos sobrevivirla, pero sera el puente para pasar a la etapa de vivir de nuevo. Nuestra manera de vivir cambio y estoy convencida de que no volvera a ser igual. En esta situacion pandemica y de crisis, debemos con FE durante este aislamiento social, tomarlo con humildad, y convertirlo en el tiempo mas valioso de nuestras vidas, no sabemos quienes nos vamos o nos quedamos, lo cierto es que debemos replantear nuestro nuevo modo de vida, y renacer de esta tragedia. Hay quienes en el camino van quedando y debe eso darnos la afirmacion de que somos vulnerables, que somos solo un soplido de Vida que debemos aprovechar al Maximo. El destino es el mismo, lo que cambiara es como llegaremos a el. Hoy lo unico que no cambia es el Amor. Gracias Dios por lo que nos das y lo que nos has dado,, yo estoy agradecida por cada instante que me das la oportunidad de estar aqui.