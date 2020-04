El Dipy arremetió contra Alberto Fernández: "Necesitamos trabajar"

El Dipy, reconocido cantante de cumbia, se mostró molesto porque el Gobierno Nacional no ayuda a los músicos en medio de la crisis. Es por eso que el ex de Mariana Diarco le pidió en un mensaje en su cuenta de Twitter que les de alguna solución y no se olvide de ellos.

"Hola señor presidente @alferdez. Le cuento: los que estamos en la música (bandas, djs empresarios, artistas, músicos de todo tipo de géneros, etc) sabemos que somos los últimos que vamos trabajar. La mayoría no somos millonarios y nos cuesta como a cualquiera", comenzó el reclamo.

Queríamos saber si usted en algún momento va hablar de nosotros. Somos concientes del momento que estamos viviendo y sabemos de su sacrificio. Ahora: como nos podría ayudar a nosotros?

No se olvide que también somos argentinos y que también pagamos nuestros impuestos. (Sigue) — el Dipy (@dipypapa) April 20, 2020

Por último, le pidió que no se olvide de los músicos: "Ojalá estemos en sus planes. No importa que seamos los últimos, acá estamos para ponerle el pecho a la situación. Espero que usted nos ponga el pecho a nosotros. Perdón si lo moleste. Saludos presidente @alferdez".