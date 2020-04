¡Indignante! Maju Lozano estalló en vivo con un empresario que violó 15 veces la cuarentena

En una nueva edición de Todas las tardes, Maju Lozano no pudo evitar mostrar su enojo por el caso de un empresario que violó en 15 oportunidades el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional.

"Este hombre tiene un problema grave, además de cagarse en todo el mundo, el peligro que representa", dijo la conductora de El Nueve, indignada por el comportamiento del empresario gastronómico rosarino Roberto Dutra, que integra el directorio de la empresa Catering Gourmet SRL.

"¿Me contás la cantidad de problemas que tiene este irresponsable?", le preguntó al periodista Sebastián Ortega que a través de una videollamada que hizo desde Rosario. "Ya son 15 las veces que violó la cuarentena. Eran 14 cuando la semana pasada se lo llevaron detenido después de violar reiteradamente la cuarentena. El domingo hubo una audiencia donde el fiscal lo imputó por los delitos de la violación de los dos decretos nacionales que obligaban a este empresario de 62 años a quedarse en la casa. Llegaron a un acuerdo por el pago de 1 millón de pesos".

Además, Lozano expresó su furia por la actitud del empresario y por las complicaciones que generaba a las fuerzas de Seguridad y a la Justicia: "Es indignante. Toda la gente que se mueve para que este estúpido, este hijo de la mierda ande por la calle poniéndonos en peligro a todos. Porque es lo que hablamos siempre, alguien que viola la cuarentena es un peligro. Toda la gente que mueve".

"Además de estar mal de la cabeza, ¿es un tipo conocido en Rosario?", le preguntó al periodista. "No es una persona famosa, sí su empresa Catering Gourmet que vende viandas empresariales, casualmente trabaja con hospitales y clínicas privadas. La Justicia le dijo varias veces que el no está exceptuado, pero el siguió saliendo... Esa es la teoría que tiene el hombre o al menos la versión del abogado que sostiene en los medios de comunicación. Dice que la Fiscalía malinterpreta el decreto. Lo increíble es que se lo dijo la Policía, se lo dijeron en la audiencia en la que negociaron el millón de pesos y seguía saliendo, bueno ahora no porque está preso", respondió Ortega.