Terminante mensaje de Julián Serrano a sus fans

Julián Serrano y Malen Narvay no daban señales juntos en las redes desde hace tiempo. Finalmente, el youtuber confirmó que se separó de la actriz y cantante tras dos años y medio de relación.

"No salimos a aclararlo porque no hacía falta. Ahora no estamos juntos. Ahora no estamos juntos, se podría decir que es un impasse", le confirmó el joven al sitio Ciudad.

Noticias Relacionadas Tini Stoessel aclaró cómo está su relación con Sebastián Yatra

El joven mantiene activas sus cuentas en redes sociales y comparte desde allí su día a día en cuarentena.