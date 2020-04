Cris Morena reveló una perturbadora situación de su pasado

Cris Morena hizo una fuerte revelación en la mesa de PH: Podemos Hablar, aunque en todo momento persistió en esquivar detalles . En la mesa tocaron el tema de las tensas situaciones de abuso y violencia de género durante la cuarentena, y allí fue cuando uno de los invitados, Santiago del Moro, preguntó si alguna de las mujeres de la mesa había sufrido en algún momento violencia de género. "¿Violencia de género es también abuso?", preguntó Cris.

Entonces Andy Kusnetzoff interfirió: "No sé si repreguntarte o con eso se entiende todo", le dijo. Y ahí la productora respondió: "Hay pocas mujeres que no tuvimos abuso. Solo eso te voy a decir. Muy pocas mujeres. Y seguramente muchos varones también, porque a veces uno se olvida que el abuso no tiene sexo. Y hasta ahí llegué".

Luego, la artista y empresaria agregó un dato perturbador: "Es muy difícil, sobre todo cuando tenés cinco años. Y hasta aquí llegué. Creo que por eso me dediqué a los niños y a los jóvenes, para tratar de salvarlos en lo que pude".

Y cerró el tema diciendo: "Nunca lo dije. No me preguntes más. Fue hace muchos años y estoy sanándolo recién ahora, a esta altura de mi vida".