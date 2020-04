OMG: La ex de Marc Anthony publicó foto en la cama ¡Mira lo que dijo!

View this post on Instagram

Estos du00edas descansando un poquito de TODO! De lo que usamos a diario las mujeres... ud83eudd2a Asu00ed que les voy a dejar algunos tips que a mi me han funcionado muchu00edsimo para tener una piel saludable u270cud83cudffcufe0fud83dude04 - 2 veces por semana estoy utilizando la borrita del cafu00e9 con mi aceite favorito de la cara de la marca @kabaoficial como exfoliante, la piel realmente queda increu00edble.. Lo mejor que he utilizado para eliminar piel muerta - Luego de esto, me coloco mi serum del @drdennisgross que es una Vitamina C pura (muy buena) - Mi crema hidratante (usen la que ustedes quieran) y luego mi aceite para la cara otra vez al final de todo - Tambiu00e9n para dormir he estado tomando Magnesio (pueden buscar todos los beneficios que tiene) @tracemineralsresearch a mi me ha funcionado muchu00edsimo antes de dormir, se reducen tensiones musculares, ansiedad, estru00e9s, la musculatura se recupera por la nocheu2026 Al tomar magnesio para dormir despertamos cada mau00f1ana descansados y con mucha energu00eda. Asu00ed que pueden probar ud83dude09 Y por u00faltimo mi Chapstick de Fresa ud83cudf53 infaltable ud83dude0b Que Tips me dejan para hacer estos du00edas en casa?