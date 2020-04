Martín Bossi y un video que destapa su romance en plena cuarentena

Este viernes, el humorista Martín Bossi les alegró el fin de semana a sus 300 mil seguidores en Instagram con un desopilante video en el que cuenta su historia de amor en plena cuarentena.

"La pandemia y la soledad no son compañeras. Y cuando estaba perdido, sin encontrar la salida, te encontré. Gracias por los momentos de amor, gracias por la pasión, por hacerme entender que a veces el trabajo me estresa y es bueno relajarse, pero juntos. Por enseñarme a disfrutar de lo cotidiano. Gracias por bailar, por ser romántico conmigo y hacerme recuperar lo que en mí estaba muerto. Gracias por la risa, por la complicidad, gracias por abrir mi cabeza en el sexo y hacerme entender que la cama no es solo para dos, por sorprenderme, por tu fuego, por tu pasión, y sobre todo, porque nuestro amor, además de ser un amor de pandemia, es un amor de película", comenta en off el actor mientras despliega una serie de imágenes de su romance con un escobillçón.

Sobre el final, el video cierra con el texto: "Señor presidente, aplanemos rápido la curva, la queremos poner".