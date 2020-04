¡Le falta tela! El top plateado con el que Ariana Grande se robó todas las miradas

La cantante Ariana Grande se robó recientemente todas las miradas con una presentación especial que hizo en un evento online que organizó la compañía infantil Disney y en la que interpretó el tema 'I won’t say I’m in love' (no diré que estoy enamorada).

Rodeada de personalidades como: Dove Cameron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale y otros; la artista de 26 años enamoró a todos con su melodiosa voz.

Además de su talento, la preciosa intérprete de “7 rings” sorprendió con un mini top plateado que le quedaba sensacional pero que para muchos resultó muy pequeño.

Ariana Grande además de cantante, es compositora, diseñadora, productora musical y una de las mujeres más jóvenes y millonarias del mundo.