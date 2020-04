Guido Kaczka confesó en vivo un trauma de su infancia

A pesar del aislamiento social obligatorio, el programa Bienvenidos a bordo ha seguido rindiendo en el rating con invitados a traves de videollamadas. Flavia Palmiero participó en un segmento y el conductor Guido Kackza recordó la canciones más emblemáticas de la legendaria conductora infantil.

Pero en medio de la nostalgia, Guido que dejó a todos sorprendidos con una inesperada confesión: “Yo me hice pis hasta bastante grande, a veces te pasa. Tenía una edad considerable. En un momento me pusieron un plástico, pero era peor porque quedaba una pelopincho. Para no hacerme más, solito una vez pensé, ‘si voy a hacer pis a la noche, antes de ir a dormir, y no tomo más agua no me va a pasar más’. Mi mamá me lo decía, pero me tuve que dar cuenta solo”.