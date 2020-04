Tremendo: Nicole Neumann le paró el carro a sus compañeros en vivo

En cuarentena, Nicole Neumann participa del programa "Nosotros a la mañana" vía Skype desde su casa. Según varias versiones, sus compañeros estarían descontentos, ya que si bien el plan inicial era ir rotando para que haya menos gente en el estudio, la modelo nunca se mostró a favor de esa posibilidad.

Todos los que asisten al estudio corren el mismo riesgo de contagio y a todos les gustaría quedarse en sus casas. Este jueves, Nicole increpó a sus compañeros: "¿Ah me aman? Porque ahí estaba leyendo que estaban todos enojados conmigo".

Y agregó: "Mi motivo para no estar ahí es muy claro y es que soy el único adulto con tres menores y no me puedo ir, tengo que cocinarles, asistirlas con las clases, no las puedo dejar solas en una casa, no tengo empleada ni están en el colegio y no puedo estar ahí, después si hay alguien que está enojado conmigo, ni idea".

Con respecto a los rumores de roces y peleas con otros integrantes del panel, la modelo afirmó: "Yo no estoy yendo, no sé qué pasa, no sé qué hablan ahí, me fui del chat porque sí tuve un temita con alguien del grupo, pero es de mi lado, del otro lado no sé".

Sobre el final del programa, el conductor pidió resolver el conflicto "puertas para adentro", pero Nicole lo fulminó con una frase contundente: "Cuando hay una burla pública está buena la disculpas públicas, la levantaron todos los medios y yo esperaba una disculpa y no la recibí. Lo público es público, pero ya caducó".