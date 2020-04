¡Cayó derretido! El detalle con el que Jwan Josef enamoró a Ricky Martín

View this post on Instagram

ud83dudc95u00a1Pascua estu00e1 diciendo su00ed al amor y la vida, invirtiendo en fraternidad, luchando por un mundo mejor, experimentando solidaridad!ud83dudc95 @ricky_martin #FelizPu00e1scoa #HappyEaster #FelizPascua #SexySoul #HappySunday #quarantine #StayHome #QuedateEnCasa #SooCute #FamilyMartinYosef #RickyMartin #Eros #Love #RickyMartinArte