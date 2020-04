Contra todos: Casero destruyó a Alberto, Cristina y la oposición

El actor Alfredo Casero volvió a lanzar dardos para todos lados, empezando por sus colegas artistas y afirmando que “le importa un pedo” lo que suceda con ellos y la situación económica que tengan a causa de la cuarentena,

“Yo trabajo con otras cosas y haciendo mis propios shows desde 2013. En televisión he trabajado muy poco, lo he hecho con Adrián Suar. En realidad, a mí, personalmente, me importa un pedo y me interesa más el mundo que la gente del espectáculo, y no soy la voz de ellos”, lanzó sin filtro en una entrevista con Terapia de noticias (La Nación +).

Con respecto a Alberto Fernández, sentenció. "Primeramente creo que tenemos que ver quién es el presidente. Yo no tengo confianza. Más allá de las medidas que se hagan, tengo más confianza en los del llano, los médicos, las enfermeras, la gente de limpieza en los hospitales, en la gente que trabaja con su cuerpo. Con el presidente que yo veo, y lo que pasó con Jonatan Viale, no siento una conducción seria, porque además esto de base no es serio”.

Y también fue duro con la vicepresidente Cristina Fernández: "Ella quiere ahora hablar desde la casa. Ha forreado senadores y todos lo hemos visto, ahí sentada como si fuera la reina de La Salada. Eso es cagarse en las instiuciones y me duele muchísimo. Ellos serían los primeros que deberían estar en el lugar que tienen que estar, que es el Congreso, porque están cumpliendo un servicio. No es más importante un diputado o un senador que las personas que cumplen con los 'servicios esenciales'. Quiero que alguien le ponga la voz en contra a cualquiera de las medidas que se hagan, porque sino una sola persona va a cometer errores, y yo quiero que esos errores también los cometa la oposición. Me parece que es un abandono de las funciones. Los políticos están cumpliendo un servicio, no pueden no ir porque llueve o porque hay coronavirus, necesitamos tener solidez”.

Y agregó: “Tengo todo el derecho del mundo a decirle a los presidentes de las Cámaras que son unos miserables. Si vos permitís que un solo tipo diga lo que hay que hacer, no hay democracia”.

Con respecto a la credibilidad en el gobierno, Casero fue contundente: “Hoy por hoy me piden a mí que pongan mi vida en mano de gente que no tiene un rumbo claro. Yo no les pido un rumbo claro, y los gráficos y filminas del otro día son vergonzosos. Que salgan Uruguay y Chile a decir que son mentira es horroroso para mí, es vergonzoso ser argentino. Imaginate un tipo que tiene 30 o 60 empleados. Imaginate que te digan: 'Ustedes van a tener que ganar menos porque son miserables'. Y miserable es aquél que vive en la miseria, pero él está hablando de los miserables que administran la miseria, y estos que levantan el dedo administran la miseria”.