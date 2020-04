Belinda generó insomnio usando pijama ¡Mira lo que hizo!

Desde hace un tiempo Belinda no solo cautiva a todo el mundo con su bella voz si no que también está acaparando el mundo de la moda con sus osados looks que sorprenden a todos.

Lo cierto es que la bella cantante tiene 30 años de edad y es por ello que ha trabajado rigurosamente en su figura para tener un cuerpo despampanante.

En esta oportunidad la hermosa rubia compartió un video en una de sus historias de Instagram donde ella está en su cama luciendo un encantador pijama de "Los ositos cariñositos" y haciendo un peculiar baile que enamoró a todos sus seguidores.

Por su parte en el mencionado video se la puede bailar y cantar la famosa canción "Déjate llevar" que interpretó junto al cantante Juan Magan y Manuel Turizo en el 2017.

Mientras tanto en su perfil de la famosa red social donde tiene más de 9 millones de seguidores, la actriz subió un par de fotos donde se la ve con look super sencillo y llamativo.