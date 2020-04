Brancatelli atacó a quienes salen a hacer deporte en cuarentena y mirá qué pasó

Alberto Fernández indicó junto a su equipo está analizando la posibilidad de permitir que la gente salga de manera controlada hacer deporte. Sin estar para nada confirmada tal chance, Diego Brancatelli salió en las redes con los tapones de punta contra los runners, y todo terminó con una catarata de insultos.

“Ahora vuelvo por Palermo. Les aseguro que si veo a alguno corriendo, lo subo al auto y lo encierro en su casa. No se puede salir a correr”, escribió el panelista de Intratables.

Darío Lopérfido salió al cruce del panelista y le recordó una tenebrosa etapa de la historia argentina. “Podrías haber sido de la Triple A. Esos eran peronistas y metían gente en autos a la fuerza. Cariños, Diego”, l

Podrías haber sido de la Triple A. Esos eran peronistas y metían gente en autos a la fuerza. Cariños Diego — Dario Loperfido (@LoperfidoDario) April 11, 2020

Brancatelli pasó por alto la respuesta de Lopérfido y manifestó: “Listo. No había nadie”. Pero quien reaccionó esta vez fue Gabriel Levinas. “Diego, sabes que te estimo pero no puedo dejar de preguntarte si crees que tener afinidad política con un gobierno te da autoridad para ejercer control policial. Eso me recuerda a los momentos mas nefastos de la historia. No te la creas y cuidate”.

Diego. Sabes que te estimo pero no puedo dejar de preguntarte si crees que tener afinidad política con un gobierno te da autoridad para ejercer control policial. Eso me recuerda a los momentos mas nefastos de la historia. No te la creas . Y cuidate. https://t.co/OZ1SAIp0rJ — Gaby Levinas (@GabyLevinas) April 11, 2020

En esta oportunidad, el panelista sí respondió: “Gaby, te respondo desde el aprecio que te tengo. Sos un tipo inteligente. ¿Vos crees que yo subiría alguien a mi auto? Es un tuit. Figurativo. En el marco de un chiste interno de la radio. Tuve hoy de 6 a 9. Que se prenda cualquier boludo bueno... lo dejo pasar. Pero a vos te lo aclaro”. Y agregó: "Tampoco es para que se prendan los trolls de Marcos, tuiteros oportunistas, ni dirigentes nefastos exiliados en Alemania.

Si no entienden el humor ni entienden el mensaje, que se curtan. Saludos de Mabel y toda la mesa".