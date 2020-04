Tras el elogio de Susana a Alberto, esto le respondió el presidente

El presidente Alberto Fernández se mostró agradecido con los elogios que le hizo Susana Giménez, quien se manifestó conforme con las medidas que el mandatario está tomando en medio de la crisis del coronavirus.

"Bueno, gracias, ayudame", expresó Fernández en Radio Con Vos cuando le comentaron las declaraciones de la popular conductora.

Susana había expresado: "Yo tengo la impresión de que esta especie de grieta o grietón que teníamos, se ha achicado muchísimo, muchísimo en estos días. Antes estábamos como poseídos los que no habíamos votado a Fernández. Y ahora yo estoy muy contenta con lo que está haciendo, es un tipo calmo, que hace cosas, me parecen todas las medidas buenas". Aunque también enfatizó: "No soy panqueque ni nada por el estilo, no soy peronista. Pero la verdad que me gusta y respeto a este Presidente que tenemos. Me parece que ha reaccionado bien”.

Al escuchar el audio, Fernández afirmó: "Bienvenida sea". Y agregó: "Que ayude a entretener a la gente en momentos en que tiene que estar encerrada en su casa".