La intimidad del ¿austero? cumpleaños de Marcelo Tinelli en Esquel

Te aman. Te odian. Te halagan. Te critican. Sos el mejor a veces, pero tambiu00e9n el peor. Todo eso piensan y dicen. Se matan hablando de vos, te dedican tiempo, mucho tiempo de sus vidas. Es gracioso verlo como hijo, a veces indignante.. pero la verdad.. es que digan lo que digan, tanto tus papas, como todos tus hijos y tu hermosa mujer, sabemos quu00e9, y quien sos realmente. Sabemos el corazu00f3n inmenso que tenes. A toda la gente que ayudas sin decir nada, sin querer mostrar ni hacerte ver. Sabemos que todo lo que te propongas lo vas a hacer, desde las entrau00f1as, desde lo mas profundo de tu ser. A pesar de todo el dolor que pasaste, acu00e1 estas. Formaste una familia hermosa, todos nosotros tus hijos, o al menos yo, te agradezco la fortaleza que me diste siempre. Las ganas de atravesar miedos y de no quedarme en las cosas chatas, de animarme a abrir las alas y volar, digan lo que digan, siempre volando alto. Gracias por ser vos... u201cTinelliu201d... para mi, mi papu00e1. u2665ufe0f Muy pero muy feliz cumple. Te ama, Lelu00e9. ud83eudd8bud83eudd8bud83eudd8bud83eudd8bud83eudd8bud83eudd8bud83eudd8b