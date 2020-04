Alex Caniggia fue escrachado por su novia: "Cómo podés ser tan..."

En las últimas se filtraron una serie de mensajes en los cuales Macarena Herrera, novia de Alexander Caniggia, lo acusa de maltrato psicológico luego de que el mediático la habría dejado un día antes de irse a vivir juntos.

Según se puede ver en las capturas que publicó Yanina Latorre, la intención de Herrera era contarle a sus mejores amigos lo que estaba sucediendo.

“No dormí en toda la noche y me despierto con mensajes de la inmobiliaria volviéndome loca porque hoy firmábamos el contrato. Me voy a ir a la mierda, o sea, ya mismo dejo la facultad y todo, y este mes me voy a la mierda”, se lee en uno de los mensajes que luego borró.

“No puede ser que la gente sea tan chota. Todos los muebles (que) compré, le hice gastar un montón de plata a mi papá y tengo que cancelar todo por una persona que no tiene palabra y porque un día antes de irnos a vivir juntos y en el aniversario de dos años de novios, mientras tomábamos el té me dice que me corta”, detalla en la publicación.

Según el posteo que salió de la cuenta de Instagram de Macarena, el motivo por el cual Alexander se habría querido separar es “porque ‘no le conviene para el show tener novia’”. “¿Cómo podés ser tan forro de cagarte en alguien que te ama así? ¿Cómo? ¡¡No me entra!! Si eso no es maltrato psicológico, ¿qué mierda es?”.

Por último, indicó: “Estoy destrozada, con muebles nuevos que me meto en el orto, quedando mal con mucha gente y aguantando una situación por el nivel de superficialidad que maneja el programa más tóxico de la República Argentina”, en clara referencia a su participación en el Bailando 2020.