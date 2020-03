Vicky Xipolitakis se desnudó por una causa seria ¡y enojó a sus seguidores!

La modelo Victoria Xipolitakis es conocida por sus ideas entre ingenuas y polémicas, y este 8 de marzo volvió a las andadas al conmemorar el Día Internacional de la Mujer con un posteo en el que salió completamente desnuda, que ofendió a muchos seguidores pero por un motivo insólito.

"Festejando este hermoso día con un buen baño, sacándome toda la MUGRE de encima", escribió la sensual rubia, pero con un error que no le dejaron pasar: en un primer momento decía "ensima". "No te bañes tanto que hasta la ortografía te estas sacando", le dijo una fan. "Encima animalita... con C", le remarcó otro.

No faltaron defensores que salieron a bancar a la sexy griega, y destacaron la sensualidad que desparramó en las fotos. "Bue pueden dejar de decir que se equivocó y por lo menos decir 'que linda que saliste Vicky' por favor gracias" o "way, se presentaron las escritoras y co-directoras de la RAE", fueron algunos de los mensajes contra los quisquillosos que criticaron el gaffe de Vicky.

El pequeño error no impidió que en menos de 10 horas la imagen ya haya juntado más de 34 mil me gusta y casi medio millar de comentarios. La mayoría, claro, son de aliento y amor, por parte de fans que disfrutan de todo lo que hace la vedette que hizo de mostrar de más un arte.

Vicky está saliendo de un escándalo legal con su ex marido, a quien acusó de violencia, pero que la Justicia exoneró recientemente por no haber encontrado pruebas de que hayan existido esas situaciones durante el breve período que la pareja pasó junta.